В марте 2019 года в поселке Лопандино откроют детский садик
Новый детский сад, в котором будут воспитываться не только группы детей от трех до шести лет, но и ясельные, построили в поселке Лопандино Комаричского района; его открытие планируется в марте 2019 года.
Об этом стало известно 24 января во время рабочей поездки заместителя губернатора Владимира Оборотова.
«Приятно, что в Комаричском районе появляются такие объекты. О современном комфортном детском садике жители поселка Лопандино мечтали уже много лет. Важно, что там будут заниматься не только группы детей от 3 до 6 лет, но и ясельные. Этот объект, действительно, необходим Комаричскому району, и думаю, что в первой декаде марта мы его откроем»,- заявил Владимир Оборотов.
Дошкольное учреждение в Лопандино строят по государственной программе «Развитие образования и науки Брянской области» за счет регионального и муниципального бюджетов. Садик рассчитан на 75 мест, из которых 15 — для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.
Сметная объекта составила 76 120,508 тысяч рублей.
Сейчас на объекте завершают отделочные работы, установили грузовой лифт, подключили автономную газовую котельную. Ведется благоустройство территории: по периметру территории установили ограждение, обустроили групповые площадки, уложили асфальтовое покрытие.
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