В Брянске синоптики обещают морозы до -25

Счастливый билет мужчина купил когда ходил за фруктами в магазин.

Никто из жильцов дома в результате возгорания не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Фото с места происшествия в социальной сети опубликовали очевидцы.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Благодаря слаженным действиям огнеборцев, от огня пострадала лишь крыша магазина на площади двух квадратных метров.

Фото с места ДТП были опубликованы очевидцами в социальной сети.

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Ночью столбик термометра опустится до - 21ºC…-16ºC, в низких местах до -25ºC, днём -15ºC…-10ºC.

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