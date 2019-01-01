Брянских экологов обвинили в гей-пропаганде

В социальных сетях обсуждают продвижение сайта гомосексуальной направленности на официальном портале действующей в Брянской области экологической организации «Зеленый фронт».

«Прямая реклама интернет-ресурса для взрослых нетрадиционной ориентации обнаружилась на официальном сайте экологической организации «Зелёный фронт», ‒ сообщили в сообществе «Подслушано Брянск». Оказывается, на сайте российской общественной организации присутствует значок, цветами напоминающий польский флаг. Однако, при клике на него открывается не польская версия сайта «Зеленого фронта», а англоязычный сайт для гомосексуалов.

«Реклама простояла весь вчерашний день, ‒ сообщают интернет-пользователи, ‒ действительна она и с утра 24 января».

На 16 часов 24 января 2018 года при клике на «польский флажок» переход ни на гей-сайт, ни на польскую версию «Зеленого фронта» уже не осуществлялся.