Брянских экологов обвинили в гей-пропаганде
В социальных сетях обсуждают продвижение сайта гомосексуальной направленности на официальном портале действующей в Брянской области экологической организации «Зеленый фронт».
«Прямая реклама интернет-ресурса для взрослых нетрадиционной ориентации обнаружилась на официальном сайте экологической организации «Зелёный фронт», ‒ сообщили в сообществе «Подслушано Брянск». Оказывается, на сайте российской общественной организации присутствует значок, цветами напоминающий польский флаг. Однако, при клике на него открывается не польская версия сайта «Зеленого фронта», а англоязычный сайт для гомосексуалов.
«Реклама простояла весь вчерашний день, ‒ сообщают интернет-пользователи, ‒ действительна она и с утра 24 января».
На 16 часов 24 января 2018 года при клике на «польский флажок» переход ни на гей-сайт, ни на польскую версию «Зеленого фронта» уже не осуществлялся.
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