В Злынке многодетным семьям предоставили 73 земельных участка

В Брянской области в 2018 году ввели в оборот 426 гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, подобная работа проводится по поручению губернатора Александра Богомаза.

Об этом стало известно 24 января во время встречи главы региона с руководством Злынковского района.

Согласно закону Брянской области, многодетным семьям Злынки предоставили бесплатно 73 земельных участка.

Кроме этого, во время встречи глава райадминистрации Александр Грищенко сообщил о том, молодым семьям выделяется социальная выплата на приобретение жилья. В 2018 году предоставили две таких субсидии. Сейчас на участие в профильной программе на 2017–2020 годы стоит шесть семейств Злынковского района, им предоставят субсидию в 2019 году.

В районе обеспечивают детей-сирот благоустроенным жильем. Исполняется также поручение губернатора по приобретению жилья на первичном рынке. В 2018 году квартиры дали 4 детям-сиротам.