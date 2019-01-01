В строительстве Первомайского моста в Брянске используют 150-тонный кран
В Брянске продолжают реконструкцию Первомайского моста; во вторник, 22 января, на стройплощадку привезли специализированный 150-тонный кран, его будут использовать при монтаже балок.
Вес одной балки - 32 тонны. Мощную технику готовят к работе. Ход ремонта на объекте проверило руководство города и Бежицкого района.
По словам специалистов, строительные бригады ведут производство ригеля на двух мостовых опорах, ещё на двух проводят работы по изготовлению железобетонных «рубашек». Сейчас из 13 мостовых опор пять полностью одеты в железобетонные «рубашки», из 13 ригелей готовы 8.
Всего на мосту планируют уложить 72 новые балки. Их изготовлением занимаются на заводе города Дмитров Московской области. Качество проверяет мостовая инспекция. Только после этой проверки и получения сертификата изделия по железной дороге доставят в Брянск. Первую партию балок привезут в начале февраля 2019 года, и строители сразу приступят к монтажу.
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