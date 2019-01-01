В Сельцо под школами, детсадом и домами местным жителям угрожала опасность
Прокуратура Сельцо внесла представления руководителям нескольких местных организаций и учреждений за нарушение закона в области содержания зданий и строений.
Как показала проверка, на крышах и карнизах зданий школы № 1 и 3, детсада №2 «ЧЕБУРАШКА», «Дворца культуры им. В.В. Мейпариани», поликлиники ГБУЗ «Сельцовская городская больница», а также многоквартирных домов по пер. Мейпариани, 5, пр. Горького, 6, 8, 8 «а», 9, 11, 13А, улицам Кирова, 63 и Куйбышева, 28, которые обслуживают управляющие организации – ООО «Жилкомхоз» и ООО «БКС», имелись скопления снега, наледь и сосульки.
В случае схода или падения снега, наледи и сосулек, угрожали безопасности жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних.
Шестерых руководителей данных учреждений привлекли к дисциплинарной ответственности, в итоге крыши и карнизы зданий очистили от снега, наледи и сосулек.
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