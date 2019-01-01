В Брянске разоблачен «морж», гуляющий по улицам

22 января жители Брянска опубликовали в соцсетях фотографию гуляющего по улицам города «моржа», сегодня неизвестный закаленный мужчина в шортах и футболке был разоблачен.

Им оказался популярный герой передачи «Поедем, поедим!» Шон Болч, который любит ходить в летней одежде зимой.

Он на своей официальной странице в соцсети опубликовал такой же снимок и подписал его так: «Вот что бывает, когда просто хочу гулять».

Среди фото можно найти несколько изображений, где Шон ходит по улице в мороз. Есть также запечатленное на Крещение купание американца.

Как известно, Болч уже в течение нескольких лет проживает в Брянске и преподает английский.