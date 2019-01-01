В Брянске дама из-за долга в 60 тыс рублей не могла продать квартиру

Судебные приставы Брянска запретили местной жительнице, собиравшейся продать квартиру, проводить какие-либо регистрационные действия, пока она не погасит долг в 60 тысяч рублей.

Как выяснилось, такая сумма у женщины накопилась за коммунальные услуги. В добровольном порядке она оплачивать долг не спешила, несмотря на имеющиеся судебное решение и исполнительное производство.

Однако вскоре дама все же оплатила коммунальные услуги.

«Узнав о действующем запрете на регистрационные действия, гражданка К. незамедлительно обратилась в отдел судебных приставов и в тот же день оплатила 60-тысячный долг в полном объеме», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Брянской области.

Деньги перечислили взыскателю, запрет снят, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.