В Брянске дама из-за долга в 60 тыс рублей не могла продать квартиру
Судебные приставы Брянска запретили местной жительнице, собиравшейся продать квартиру, проводить какие-либо регистрационные действия, пока она не погасит долг в 60 тысяч рублей.
Как выяснилось, такая сумма у женщины накопилась за коммунальные услуги. В добровольном порядке она оплачивать долг не спешила, несмотря на имеющиеся судебное решение и исполнительное производство.
Однако вскоре дама все же оплатила коммунальные услуги.
«Узнав о действующем запрете на регистрационные действия, гражданка К. незамедлительно обратилась в отдел судебных приставов и в тот же день оплатила 60-тысячный долг в полном объеме», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Брянской области.
Деньги перечислили взыскателю, запрет снят, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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