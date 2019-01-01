В Брянске «покорители» сугроба попали на видео

25 января в соцсетях появилось интересное видео о двух нетрезвых автомобилистах, застрявших на своей отечественной машине в сугробе на улице Крахмалева; история закончилась тем, что мужчин задержала полиция.

Инцидент произошел недалеко от магазина «Тритон». На записи видно: двое любителей ездить ночью по тротуарам застряли в снегу и пытаются вытолкать оттуда машину. Однако затея потерпела фиаско.

«Ребята настолько отчаялись, что думали уже позаимствовать чужой автомобиль, стоявший на парковке. Но тут-то тоже не повезло, в конце концов нашим главным героям уже спешила на помощь дежурная машина полиции», - прокомментировал видео в одном из пабликов.

Прибывшие стражи порядка задержали нарушителей и отвезли в отделение.