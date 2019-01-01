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В Володарском районе хозяйка продуктового магазина нарушила закон

Опубликовано Сегодня, 15:18

Прокуратура завела административное дело на владелицу продуктового магазина в Володарском районе за нарушение закона об ограничении реализации табачных изделий вблизи школ и детсадов города.

Как выяснил прокурор, в торговом помещении «Продукты» по улице Кольцов д №6 незаконно продавали табачную продукцию, поскольку на расстоянии менее 100 метров находится детский садик №114 «Чебурашка».

Согласно федеральному закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий продажи табака», установлен запрет на продажу табачных изделий на расстоянии ближе 100 метров от образовательных учреждений.

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