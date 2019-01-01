На станции «Брянск-Орловский» был замечен полураздетый пассажир
Очередной «морж» в областном центре поразил брянцев своей закаленностью и попал на фото, снимок 25 января опубликован в соцсетях.
Полуобнаженного мужчину запечатлели на платформе железнодорожной станции «Брянск-Орловский». Пассажир в -16 градусов по Цельсию в одних шортах и сланцах вышел с сумкой из поезда.
«Брянск-Оловский, минус 16, а пассажирам тепло», - прокомментировал автор Сергей Симонов.
Пользователи сети вновь принялись шутить и придумывать свои версии, почему гражданин в холода на улице почти голый.
«Кажется, мы стали забывать, что брянцам вообще по барабану на погодные условия», - добавил Денис Зернин.
«Да выйди с поезда, там в плацкарте так натопят - в парилке прохладнее», - написал Михаил Родин.
«Когда едешь на курорты через Брянск», - пошутила Дарья Доронина.
Напомним, в Брянске разоблачили «моржа», гуляющего по улицам.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О рекламе безрецептурных лекарственных средств
При поддержке ФАС России разработаны Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств.
Число мест для участия в бесплатном курсе «Ростелеком. DataTalks» ограничено, и в случае превышения лимита по количеству участников, соискателям будет необходимо пройти очное интервью с организаторами.
В 2018 году в Брянском регионе Московской железной дороги перевозки пассажиров поездами дальнего следования превысили 1,25 млн человек. Брянцы стали активнее приобретать билеты на пассажирские поезда через интернет с услугой электронной регистрации – в 2018 году число таких пассажиров составило 536 тыс. человек, что на 37% больше, чем в 2017 году.
В ближайшие дни на территории ряда регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ожидается ухудшение погодных условий: сильный снег, метель, гололед, налипание мокрого снега, снежные заносы.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.