На станции «Брянск-Орловский» был замечен полураздетый пассажир

Очередной «морж» в областном центре поразил брянцев своей закаленностью и попал на фото, снимок 25 января опубликован в соцсетях.

Полуобнаженного мужчину запечатлели на платформе железнодорожной станции «Брянск-Орловский». Пассажир в -16 градусов по Цельсию в одних шортах и сланцах вышел с сумкой из поезда.

«Брянск-Оловский, минус 16, а пассажирам тепло», - прокомментировал автор Сергей Симонов.

Пользователи сети вновь принялись шутить и придумывать свои версии, почему гражданин в холода на улице почти голый.

«Кажется, мы стали забывать, что брянцам вообще по барабану на погодные условия», - добавил Денис Зернин.

«Да выйди с поезда, там в плацкарте так натопят - в парилке прохладнее», - написал Михаил Родин.

«Когда едешь на курорты через Брянск», - пошутила Дарья Доронина.

Напомним, в Брянске разоблачили «моржа», гуляющего по улицам.