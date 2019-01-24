Жители домов улицы Бежицкой в Брянске останутся без воды
30 января в областном центре в Советском районе отключат холодную воду.
Как сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации со ссылкой на горводоканал, отключение начнется в девять утра и продолжится до восьми вечера.
Причина – замена запорной арматуры на водопроводной сети.
В список отключений попали дома №№3-43 и №№16-82 по улице Бежицкой.
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