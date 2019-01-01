В Брянске наказали «автохама», загородившего дорогу «скорой»
Сотрудники брянского ГИБДД завели административное дело на водителя Nissan Almera, который 27 января нарушил Правила дорожного движения в переулке Уральском.
Речь идет об «автохаме», припарковавшем в 22:40 около дома №10 свою машину не параллельно краю проезжей части, создав тем самым помеху для движения скорой помощи.
В итоге автомобилиста оштрафовали на 500 рублей по ч.1 ст. 12.19 КоАП РФ.
Напомним, в Фокинском районе карета скорой помощи не смогла проехать из-за «автохама».
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