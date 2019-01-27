В Брянске у авторынка был замечен «мастер» парковки
28 января очевидцы опубликовали в соцсетях фотографию, на которой запечатлен очередной «автохам», припарковавший как попало свой транспорт.
Владелец оставил свой автомобиль прямо на пешеходном переходе около авторынка недалеко от остановки «Брянск-2».
«Очередной «я паркуюсь, где хочу» на пешеходном у авторынка Брянск – 2», - поделился автор фотографии Артем Костяшин.
«На этой машине рассекает дама. Много раз о ней слышал, что неадекватно ездит, нос высовывает, с третьего ряда выходит с кольца, при этом по-женски возмущается, если ей хотят за это бутылку в лобовуху кинуть», - сообщил один из пользователей Юрий Карпенко.
Напомним, в Фокинском районе скорая помощь не могла проехать из-за «автохама».
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