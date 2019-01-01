В Советском районе Брянска ограничат движение
1 февраля в Советском районе Брянска собираются ограничить парковку транспорта.
Ограничение начнется с восьми утра и продолжится до пяти вечера. Как сообщили в пресс-службе администрации города, речь идет о территории, которая прилегает к площади Ленина (от дома №37 до дома №39 по проспекту Ленина). Кроме этого, движение будет ограничено по улице Карла Маркса (от улицы Фокина до площади Карла Маркса); на площади Карла Маркса: от дома №7 (здание гостиницы «Центральная») до дома №2 (здание Брянской областной Думы).
«Исключение сделают для автомобилей оперативных служб», - сообщили в пресс-службе администрации города.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О рекламе безрецептурных лекарственных средств
При поддержке ФАС России разработаны Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств.
Число мест для участия в бесплатном курсе «Ростелеком. DataTalks» ограничено, и в случае превышения лимита по количеству участников, соискателям будет необходимо пройти очное интервью с организаторами.
На железнодорожном переезде 18 км перегона Свень – Полужье Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» восстановили энергоснабжение Карачевского района. Неблагоприятные погодные условия, связанные со значительными скачками температуры, 28 января 2019 года, вызвали налипание снега и образование наледи на линии электропередачи, в результате произошло отключение питающей район ВЛ 110 кВ.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.