В Советском районе Брянска ограничат движение

1 февраля в Советском районе Брянска собираются ограничить парковку транспорта.

Ограничение начнется с восьми утра и продолжится до пяти вечера. Как сообщили в пресс-службе администрации города, речь идет о территории, которая прилегает к площади Ленина (от дома №37 до дома №39 по проспекту Ленина). Кроме этого, движение будет ограничено по улице Карла Маркса (от улицы Фокина до площади Карла Маркса); на площади Карла Маркса: от дома №7 (здание гостиницы «Центральная») до дома №2 (здание Брянской областной Думы).

«Исключение сделают для автомобилей оперативных служб», - сообщили в пресс-службе администрации города.