Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Советском районе Брянска ограничат движение

Опубликовано Сегодня, 07:00

1 февраля в Советском районе Брянска собираются ограничить парковку транспорта.

Ограничение начнется с восьми утра и продолжится до пяти вечера. Как сообщили в пресс-службе администрации города, речь идет о территории, которая прилегает к площади Ленина (от дома №37 до дома №39 по проспекту Ленина). Кроме этого, движение будет ограничено по улице Карла Маркса (от улицы Фокина до площади Карла Маркса); на площади Карла Маркса: от дома №7 (здание гостиницы «Центральная») до дома №2 (здание Брянской областной Думы).

«Исключение сделают для автомобилей оперативных служб», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото
 2510
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Советском районе ограничат проезд транспорта
  • 25 и 26 апреля в Брянске ограничат движение и парковку
  • Подъезды к Круглому скверу в Брянске перекрыли на неделю
  • 9 и 10 сентября в центре Брянска перекроют движение
  • От проспекта Ленина до площади Карла Маркса до 15 сентября ограничат движение
    •
    Новости регионов
    В Демидове разыскивают водителя, который сбил парня и скрылся с места ДТП
    15:30:34 29-01-2019
    В районе дома № 8 на улице Мира водитель, личность которого до настоящего момента еще не установлена, на автомобиле марки ВАЗ-2112 сбил 21-летнего парня, который шел по краю проезжей части.
    В Ярцево в сгоревшей квартире обнаружен труп пенсионера
    14:23:46 29-01-2019
    По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
    В Смоленске водитель «девятки» устроил гонки с инспекторами ГИБДД
    12:50:09 29-01-2019
    В результате погони водителя задержали в районе перекрестка улицы Кирова с улицей Николаева.
    В Смоленске водитель «семерки» сбил 25-летнюю девушку
    10:50:00 29-01-2019
    В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения.
    В Сафоново почти 3000 человек остались без холодной и горячей воды в результате коммунальной аварии
    10:00:08 29-01-2019
    На месте ведет работы аварийно-восстановительная бригада.
    В Ярцево ночью сгорел автомобиль Renault Logan
    09:00:19 29-01-2019
    В результате возгорания огонь уничтожил моторный отсек и лакокрасочное покрытие на передней части кузова.
    Лента новостей
    Сегодня, 16:15
    В Брянске на здании около Центрального рынка обрушилась крыша (ВИДЕО)
    Сегодня, 16:01
    В Брянск пытались провезти более 15 тонн зараженного перца
    Сегодня, 15:39
    Жители поселка Белые Берега ищут «самосвальщика» (ВИДЕО)
    Сегодня, 15:10
    В Бежице произошел пожар
    Сегодня, 15:05
    Брянцы в соцсетях обсудили стройку на улице Флотской
    Сегодня, 14:08
    Брянец с помощью охотничьего ножа расправился с собутыльником
    Сегодня, 13:46
    В домах на улице Бежицкой отключат воду
    Сегодня, 13:20
    Почеп стал «опорным пунктом» ЛДПР
    Сегодня, 13:08
    В Брянске изолировали от общества двоих хозяев подпольного казино
    Сегодня, 12:34
    В Сураже безработный парень «похозяйничал» в чужом подвале
    Сегодня, 11:56
    В Красногорском районе в заброшенной двухэтажке образовалась свалка
    Сегодня, 11:01
    В Унече 27-летнюю девушку сбил неустановленный автомобилист
    Сегодня, 10:52
    В Брянске лихач на иномарке устроил езду наперегонки (ВИДЕО)
    Сегодня, 10:39
    Инцидент в Жуковке: 42-летний мужчина угодил под «Ладу»
    Сегодня, 10:33
    В Брянске на ярмарке «Володарка» в трех торговых точках продавали подозрительное мясо
    Сегодня, 10:20
    В Гордеевском районе врачи не хотели возить пациентку на гемодиализ
    Сегодня, 09:46
    Брянских экологов обвинили в подрыве экономики
    Сегодня, 09:39
    В Белых Берегах застряла «скорая», спешившая на вызов к ребенку
    Сегодня, 09:27
    В Брянске будут судить студента, распространявшего экстремистские призывы в сети
    Сегодня, 09:20
    В Брянской области гонконгским гриппом заболели 12 человек
    Сегодня, 08:49
    В деревне Десятуха огнеборцы тушили сарай
    Сегодня, 08:00
    Конфликт в кафе Дятькова: пострадала мать с 18-летней дочерью
    Сегодня, 07:00
    В Советском районе Брянска ограничат движение
    Сегодня, 06:00
    В Брянске у авторынка был замечен «мастер» парковки
    Вчера, 17:02
    Брянец, продавая дачный участок, лишился 55 тыс рублей
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 14:30
    «Мираторг» направил более 49 млн рублей на поддержку социальных проектов в Брянской области в 2018 году 1
    Вчера, 15:16
    Движение автотранспорта через переезд в поселке Пятилетка Брянской области будет ограничено 30 и 31 января 1
    Вчера, 14:10
    Объявляем перерыв: обед на работе – максимум вкуса, минимум трат!
    Вчера, 11:45
    «Мираторг» принял на работу каждого третьего стажера в рамках молодежной программы в 2018 году 1
    Вчера, 11:25
    Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам счет для идентификации платежей
    Актуальные темы
    Происшествия О главном
    Брянец порыбачил на 7 месяцев лишения свободы
    Общество На дорогах
    В Брянске наказали «автохама», загородившего дорогу «скорой»
    Происшествия О главном
    В Фокинском районе «скорая» не смогла проехать из-за «автохама»
    Общество На дорогах О главном
    В Брянске у авторынка был замечен «мастер» парковки
    Происшествия На дорогах
    В Брянске езда лихача попала на видео
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    О рекламе безрецептурных лекарственных средств

    При поддержке ФАС России разработаны Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств.

    Ростелеком новости
    Соискателей курса «Ростелеком. DataTalks» ждет отборочное собеседование

    Число мест для участия в бесплатном курсе «Ростелеком. DataTalks» ограничено, и в случае превышения лимита по количеству участников, соискателям будет необходимо пройти очное интервью с организаторами.

    РЖД новости
    Движение автотранспорта через переезд в поселке Пятилетка Брянской области будет ограничено 30 и 31 января

    Движение автотранспорта через переезд в поселке Пятилетка Брянской области будет ограничено 30 и 31 январяНа железнодорожном переезде 18 км перегона Свень – Полужье Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
    МРСК новости
    Энергетики Брянскэнерго в кратчайшие сроки восстановили энергоснабжение Карачевского района

    Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» восстановили энергоснабжение Карачевского района. Неблагоприятные погодные условия, связанные со значительными скачками температуры, 28 января 2019 года, вызвали налипание снега и образование наледи на линии электропередачи, в результате произошло отключение питающей район ВЛ 110 кВ.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    От защиты к росту. Брянские предприниматели активизировались

    От защиты к росту. Брянские предприниматели активизировалисьОбщественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.