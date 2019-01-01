В Брянской области гонконгским гриппом заболели 12 человек
В Брянской области все больше людей заболевают гриппом и ОРВИ.
Так в эпидсезон по региону заболели 74 человека.
Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, случаи гриппа были зафиксированы в Сельцо, Фокино, Брянске, а также Трубчевском, Брянском, Севском, Карачевском, Погарском, Стародубском, Дятьковском, Новозыбковском районах.
Свиной грипп обнаружен у 30 местных жителей, в том числе у 12 детей, у 12 человек (в том числе семи детей) – гонконгский.
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