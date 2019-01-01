В Брянске будут судить студента, распространявшего экстремистские призывы в сети

19-летний брянский студент ответит в суде за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; прокуратура направила уголовное дело в Фокинский райсуд.

10 февраля 2018 года молодой человек опубликовал на своей страницы в соцсети «ВКонтакте» графический материал, который побуждал к насилию в отношении группы лиц, выделяемой по национальному и религиозному признаку.

«За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело расследовали сотрудники СО УФСБ России по Брянской области.