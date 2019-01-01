В Белых Берегах застряла «скорая», спешившая на вызов к ребенку
29 января жители поселка Белые Берега пожаловались в соцсетях на ситуацию, которая произошла накануне: из-за нерасчищенных от снега дорог в пути застряла машина скорой помощи, ехавшая на вызов к маленькому ребенку.
Речь идет проезде Урицкого, где, по словам брянцев, второй день вязнут автомобили.
«Вчера застряли две машины скорой помощи, да так, что вытягивали пожарным ЗиЛ-131. А ведь одна из машин ехала на вызов к маленькому ребенку», - сообщил анонимный автор и добавил, что чуть позже после этого случая пришлось откапывать еще две легковушки.
«В момент, когда я писала эти строки, тщетно буксовала Газель МебельГрада. Если пройтись по поселку, то в целом улицы хорошо почищены, несмотря на то, что был воскресный день. Но вот про некоторые, в том числе про проезд Урицкого, забыли, а ведь там тоже ездят машины, и ходят люди», - поделилась автор.
По словам пользователя сети Екатерины Прудниковой, подобная ситуация не только по этому адресу, нерасчищенные дороги есть на Привокзальной.
«Привокзальная 2, 3, 4 вообще забыли, что чистить надо», - заметила Прудникова.
«Проезд Горького - это место забытое всеми. Порыв водопровода чинят, когда уже половину поселка затопит. А про снег и говорить просто не хочется. Интересно, как дороги почищены возле домов наших чиновников», - прокомментировала Эльвира Белицкая.
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