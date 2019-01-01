В Гордеевском районе врачи не хотели возить пациентку на гемодиализ

В прокуратуру Гордеевского района обратилась местная жительница, инвалид первой группы, заявив о том, что ее не хотят доставлять на заместительную почечную терапию методом гемодиализа.

Проведя проверку, прокурор выяснил, что женщина три раза в неделю нуждается в данной процедуре. Ее оказывают в профильном отделении «Клиноцвской ЦРБ», однако расстояние от места жительства пациентки до медучреждения более 50 километров.

Если процедуру не оказать вовремя, состояние больной может ухудшиться.

Для защиты прав инвалида прокуратура подала в суд иск о возложении на Гордеевскую центральную районную больницу обязанности обеспечить доставку транспортом от места жительства до получения медицинской помощи и обратно согласно графику. Кроме этого, Департамент здравоохранения обязали возместить районной больнице связанные с этим расходы.

Ответчики приняли меры. С 17 января 2019 года доставку возобновили.