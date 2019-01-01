В Брянске на ярмарке «Володарка» в трех торговых точках продавали подозрительное мясо

В результате возгорания огонь уничтожил моторный отсек и лакокрасочное покрытие на передней части кузова.

В результате погони водителя задержали в районе перекрестка улицы Кирова с улицей Николаева.

В районе дома № 8 на улице Мира водитель, личность которого до настоящего момента еще не установлена, на автомобиле марки ВАЗ-2112 сбил 21-летнего парня, который шел по краю проезжей части.

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Эти торговые точки располагались на ярмарке «Володарка». Как показала проверка, мясная продукция продавалась без сопроводительных документов и сертификатов качества.

Прокуратура Володарского района вместе управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей проверила, насколько местные предприниматели придерживаются закона при продаже мясной продукции; нарушения выявили в трех торговых точках.

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