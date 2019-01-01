В Красногорском районе в заброшенной двухэтажке образовалась свалка
Прокуратура Красногорского района Брянской области подала в суд иск, в котором потребовала от органов местного самоуправления решить ситуацию о сносе аварийной двухэтажки.
Как показала проверка, часть жилых помещений этого здания находится в муниципальной собственности. Дом в заброшенном состоянии, и граждане там не живут.
«Содержание общего имущества собственников жилых помещений дома не осуществляется, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, водоотведение отсутствуют, некоторые конструктивные элементы здания разрушены, произошло обрушение лестничных маршей, что свидетельствует об аварийном состоянии здания», - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Основные несущие строительные конструкции дома износились до недопустимого уровня. Что самое ужасное - на первом этаже образовалась свалка. Это говорит о свободном доступе граждан.
В суде признали бездействие администрации района незаконным и обязали признать дом аварийным, подлежащим сносу либо реконструкции. Также было сказано принять меры к исключению доступа людей.
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