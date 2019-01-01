Брянцы в соцсетях обсудили стройку на улице Флотской
29 января в одной из соцсетей появился странный пост с фотографией, на которой запечатлен пустырь с еле виднеющимися вдалеке деревянными сваями, автор снимка утверждает, что это улица Флотская в Брянске.
«Кто знает, что строят на Флотской?» - спросил других пользователей брянец.
По словам Алексея Климовцова, здесь обещали построить аквапарк.
«Какой аквапарк, максимум бассейн, который обещали, что построят в Бежице, и то не факт», - прокомментировал Сергей Ломаков.
«Скейт-парк», - добавил Геннадий Гарбуз.
«Причал для нефтяных танкеров!! Это же Флотская как никак!!», - пошутил Владислав Троян.
Что же на самом деле строят на этой улице – дом, парк или бассейн - жители Брянска точно не знают. Обсуждение, как обычно, прошло в форме высказывания одних предположений.
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