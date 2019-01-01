Жители поселка Белые Берега ищут «самосвальщика»
В поселке Белые Берега появилась свалка строительного мусора; по словам местных, ее оставил «самосвальщик».
Мусорка образовалась прямо у дороги на улице Матросова. Строительный хлам оставил неизвестный автомобилист.
«На прошлой неделе на ул. Матросова то ли по велению души, то ли по злому умыслу кто-то высыпал машину строительного мусора. Жители этой улицы очень хотят познакомиться с этим человеком, дабы выразить ему свои эмоции. Если вы обладаете информацией об этом самосвальщике, пишите в группу или звоните по телефону 89006998699», - сообщил админ группы в одной из соцсетей.
А вот у Михаила Зайцева на этот счет другое мнение, он увидел пользу в том, что такой мусор очень пригодится весной.
«Мне что-то подсказывает, что именно этим руководствовался человек, но, как обычно, любая инициатива может вылететь боком», - прокомментировал Лаврентий Фандорин.
«По этой улице асфальт старый положили, а этим мусором быстрее колеса пробьёшь», - заметил Андрей Геннадиевич.
Фото - кадр видео.
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