В Брянске коммунальщики «перестарались» при чистке крыши

В двух магазинах, расположенных в Брянске на улице Ульянова, случилась неприятность – повредился навес во время чистки кровли от сосулек.

Речь идет о торговых помещениях в доме под №9. Сбиванием наледи занимались службы ЖКХ. Падающие сосульки пробили огромную дыру в навесе. Теперь предпринимателям придется ремонтировать его за свой счет.