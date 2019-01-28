Почепский водоканал задолжал 565 тыс рублей работникам
Прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о выдаче судебных приказов о взыскании с «Почепского районного водоканала» заработной платы и денежной компенсации за нарушение срока ее выплаты на сумму более 583 тыс рублей.
Проведя проверку, прокурор выяснил, что с 1 октября по 30 ноября 2018 года предприятие задолжало 21 работнику 565 тыс рублей с лишним.
Задолженность за октябрь 2018 года погасили, но образовались долги с 01.11.2018 по 31.12.2018 на сумму свыше 576 тыс руб.
Прокуратура района в декабре 2018 года в адрес директора предприятия внесла представление о принятии незамедлительных мер по погашению задолженности по заработной плате перед своими работниками.
Несмотря на принятые меры, зарплата работникам полностью не выплачена, как и компенсация.
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