Почепский водоканал задолжал 565 тыс рублей работникам

Прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о выдаче судебных приказов о взыскании с «Почепского районного водоканала» заработной платы и денежной компенсации за нарушение срока ее выплаты на сумму более 583 тыс рублей.

Проведя проверку, прокурор выяснил, что с 1 октября по 30 ноября 2018 года предприятие задолжало 21 работнику 565 тыс рублей с лишним.

Задолженность за октябрь 2018 года погасили, но образовались долги с 01.11.2018 по 31.12.2018 на сумму свыше 576 тыс руб.

Прокуратура района в декабре 2018 года в адрес директора предприятия внесла представление о принятии незамедлительных мер по погашению задолженности по заработной плате перед своими работниками.

Несмотря на принятые меры, зарплата работникам полностью не выплачена, как и компенсация.