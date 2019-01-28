Из Брянска в Питер самолеты будут летать три раза в неделю
Жители Брянска уже могут купить билеты на самолеты в Санкт-Петербург и в обратную сторону на май 2019 года.
Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Брянск», добавили по средам третий рейс. Также сообщается, что изменилось время вылета. К примеру, из Санкт-Петербурга транспорт будет вылетать в 08:35, прибытие в Брянск – в 10:15. Вылет из Брянска – в 10:55, прибытие в Питер – в 12:30.
Кроме этого, из Брянска можно улететь в Краснодар на авиарейсах компании «Азимут» с 1 марта по 31 декабря два раза в неделю. Самолет «Брянск-Сочи» - с 1 мая по 31 декабря два рейса в неделю.
Авиакомпания «Руслан» с 1 мая 2019 года раз в неделю будет осуществлять перелеты из Брянска в Минеральные Воды.
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