В брянском управлении МЧС объяснили причину эвакуаций

30 января в Брянской области проводились мероприятия по эвакуации сотрудников и посетителей административных зданий, школ, детских садиков, торгово-офисных и развлекательных заведений.

Подобные учения, пояснили сотрудники МЧС, организованы в связи с «Годом предупреждения чрезвычайных ситуаций», а также «Месяца безопасности». Они направлены на отработку взаимодействия работников объекта со спасательными подразделениями.

Специалисты объяснили, что, к примеру, областной театр кукол, где проводилась эвакуация, трудное для гашения здание: если возникнет пожар, может пострадать большое количество людей. Поэтому МЧС отрабатывали алгоритм действий до автоматизма.

Согласно легенде, на сцене театра из-за короткого замыкания электропроводки возникло пламя, которое быстро распространилось, заполнив дымом помещения.

На место прибыли пожарные, которые развернули штаб тушения, и провели разведку. Огонь ликвидировали. Пострадавших не было.

«Всего приняли участие 70 человек (54 человека личного состава и 16 человек из служб жизнеобеспечения) и 16 единиц техники ( от МЧС 11 единиц техники и 5 единиц от служб жизнеобеспечения)», - сообщили в пресс-службе МЧС.