В брянском управлении МЧС объяснили причину эвакуаций
30 января в Брянской области проводились мероприятия по эвакуации сотрудников и посетителей административных зданий, школ, детских садиков, торгово-офисных и развлекательных заведений.
Подобные учения, пояснили сотрудники МЧС, организованы в связи с «Годом предупреждения чрезвычайных ситуаций», а также «Месяца безопасности». Они направлены на отработку взаимодействия работников объекта со спасательными подразделениями.
Специалисты объяснили, что, к примеру, областной театр кукол, где проводилась эвакуация, трудное для гашения здание: если возникнет пожар, может пострадать большое количество людей. Поэтому МЧС отрабатывали алгоритм действий до автоматизма.
Согласно легенде, на сцене театра из-за короткого замыкания электропроводки возникло пламя, которое быстро распространилось, заполнив дымом помещения.
На место прибыли пожарные, которые развернули штаб тушения, и провели разведку. Огонь ликвидировали. Пострадавших не было.
«Всего приняли участие 70 человек (54 человека личного состава и 16 человек из служб жизнеобеспечения) и 16 единиц техники ( от МЧС 11 единиц техники и 5 единиц от служб жизнеобеспечения)», - сообщили в пресс-службе МЧС.
Новости регионов
В 2018 году количество желающих подключиться к сетям Смоленскэнерго, не выходя из дома, выросло почти в 7,5 раз
В 2018 году количество желающих подключиться к сетям Смоленскэнерго, не выходя из дома, выросло почти в 7,5 раз
Задавайте вопросы, УФАС на связи О рекламе безрецептурных лекарственных средств
При поддержке ФАС России разработаны Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств.
Число мест для участия в бесплатном курсе «Ростелеком. DataTalks» ограничено, и в случае превышения лимита по количеству участников, соискателям будет необходимо пройти очное интервью с организаторами.
На железнодорожном переезде 18 км перегона Свень – Полужье Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» восстановили энергоснабжение Карачевского района. Неблагоприятные погодные условия, связанные со значительными скачками температуры, 28 января 2019 года, вызвали налипание снега и образование наледи на линии электропередачи, в результате произошло отключение питающей район ВЛ 110 кВ.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.