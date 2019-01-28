В Брянске «крутые автохамы» паркуются как хотят
Житель Брянска пожаловался в одной из соцсетей на владелицу автомобиля Lexus, перегородившую своим транспортом дорогу другим машинам.
Чтобы не быть голословным, брянец опубликовал фотографию вопиющего случая.
«Знай героев в лицо. Вот так вот паркуется женщина на узком проезде. Видно, что-то её смутило, и она просто кинула машину по центру дороги, и куда-то ушла», - поделился Артем Кудинов.
На снимке видно, что позади иномарки Lexus остановилась вереница машин. Некоторые водители даже вышли посмотреть на «чудо-мастера» парковки.
«Автохамы при деньгах», - заметил Василий Иванов
«На такой машине и с таким номером - ей плевать на законы. Видно дама при деньгах, все ей сойдет с рук, как с гуся вода», - прокомментировала Наталия Зубицкая.
Пользователи порекомендовали автору вызвать сотрудников ГИБДД.
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