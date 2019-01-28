Брянские фотохудожники представят работы на биеннале в Питере

31 января пять брянских фотографов – членов Творческого союза «Фотоискусство» - покажут шесть работ в Санкт-Петербургу на престижной «V Биеннале современной фотографии» Русского музея.

Речь идет о снимках Владимира Безгрешнова «Натюрморт со стеклом» и «Отпусти», Галины Семёновой «У монастыря», Елены Федотовской «Накануне Дня Победы разговоры о войне и жизни», Марины Свиридовой «Двери», Владимира Фроликова «В конце пути».

Фото, если не учитывать работу Марины Свиридовой, сделаны в основном в Брянской области. Ее снимок - в Калужской области, в парке ландшафтных арт-объектов «Никола-Ленивец», он вошел в число победителей конкурса «Best of Russia 2016».

Галина Семёнова свое творение создала у стен Белобережского монастыря. На Фото Елены Федотовской запечатлен житель села Супонево, который пасет коз в старом монастырском саду. У Владимира Фроликова - старушка в Новом Городке.

«Владимир Безгрешнов увлёкся съёмкой натюрмортов, один из них и был выбран жюри. На втором отобранном снимке автор решил обыграть надпись на стене «Отпусти», применив длительную выдержку. Героиня сюжета имитирует побег, а за счёт длительной выдержки её фигура получилась «размытой», - сообщили в пресс-службе городской администрации.







