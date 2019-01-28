В Жирятинском районе жителям под крышами зданий угрожала опасность

Прокуратура Жирятинского района внесла представления на руководителей администрации района, больницы, районного дома культуры и РАЙПО за нарушения закона об охране жизни и здоровья граждан.

Результаты рассмотрения находятся на контроле.

Как выяснил прокурор, на крышах и карнизах этих административных задний были огромные скопления снежной массы, наледь и сосульки.

Также подобные нарушения обнаружили на крышах семи многоквартирных жилых домов по улицам Сосновая и Ленина в селе Жирятино, которые обслуживает МУП «Жирятинское ЖКУ».