На Почтовой в Брянске бродячие собаки «терроризируют» население
Жительница Брянска в одной из соцсетей пожаловалась на ситуацию, которая сложилась на Почтовой: на улице который день подряд «орудует» свора собак, пугающая прохожих.
Территория дома №142 – любимое место у этих бездомных четвероногих. В стае, рассказала очевидец и автор поста Татьяна Мальцев, 17 животных, и все они агрессивные.
«Грызутся и лают на весь район, люди ходят со страхом, рядом школа, детям страшнее ещё больше, и никому до этого нет дела», – поделилась Татьяна Мальцева.
Пользователи сети высказали разные мнения по поводу ситуации. Одни из них обвиняют пожилых людей, которые постоянно подкармливают бродячих животных.
«Все претензии к старым людям, которые их любят, подкармливают», - написал Денис Медведев.
«Собака - друг человека, пока она не в стае. Как только они сбиваются в стаи, становятся опасными для всего живого. Растерзать насмерть человека ничего не стоит. Причем, как правило, там самки в основном», - прокомментировал пользователь под ником «Буря в стакане».
«И дальше никому не будет до этого дела, собак куча во всех районах - лают, нападают», - добавила Светлана Усова.
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