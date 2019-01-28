Брянцы в соцсетях обсудили причину падения стены на Центральном рынке

30 января в соцсетях появилась фотография фрагмента стены, которая 29 января частично обрушилась вместе с крышей на здании, расположенном около Центрального рынка.

На опубликованном снимке хорошо видна невооруженным глазом кирпичная кладка. По словам брянцев, даже непрофессионалу ясно, что строительство проводилось как попало, на скорую руку. Кирпич уложен так, что цементом испачкана вся стена.

«Кирпичная кладка у частично обрушившегося здания на Советском рынке. Строили профессионально?» - прокомментировал анонимный автор.

«Там даже швы пустые! Про армирование кладки трудно говорить по этому кадру», - сообщила Татьяна Позднякова

«Да здесь и без профессионала видно, что «профессионально», - добавил Evgeniy Khozyainov.

«А надо армировать?» - спросил пользователь под ником Лос Буратинос.

«Надо. Сетками. Почитайте СНиП и не будете задавать глупых вопросов», - ответила со знанием дела Татьяна Позднякова.

Напомним, 29 января в Брянске обрушилось здание на Центральном рынке.