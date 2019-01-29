В Брянске в доме на Фокина льется «водопад»

Жители одного из домов на улице Фокина на протяжении десяти лет страдают из-за протекающей крыши, однако сами решить проблему не хотят, поскольку ждут, пока это сделает кто-то другой.

Речь идет о доме №68. На опубликованном в соцсети снимке запечатлены последствия в подъезде после оттепели. Такой «водопад», жалуются жильцы, случается всякий раз после дождя или таяния наледи.

«Фокина 68. В прошлом году нам стены покрасили, вместо того, чтобы починить крышу, кучи отписок и ничего конкретного. Течет и в квартирах», - поделился анонимный автор.

Некоторые пользователи, прочитав пост, решили не сочувствовать жителям по этому адресу, мол, сами виноваты, ждут, пока им в их же доме чужие люди наведут порядок.

Еще одни для решения проблемы посоветовали провести на тему ремонта крыши собрание жильцов и о своем решении сообщить управляющей компании.

«Ну так заставьте УК, чтобы ремонт сделали сами жильцы, не поверю, что в доме нет отделочника - строителя, своим же ребятам - соседям и заплатили бы, но это в идеале, конечно, а так-то,10 посредников, и каждый свой процент имеет», - порекомендовал Александр Трошин.

Были и такие брянцы, которые просто посмеялись над ситуацией.

«Зато цветы поливать не надо!» - высказал насмешку Сергей Грюкало.

«Так их туда и поставили, чтоб поливало», - пошутил Алексей Тверитинов.

«За 10 лет не могли сами ремонт уже сделать. Вымогатели. Именно из-за таких, как вы, каждый 3-й депутат не может позволить себе новые часы», - в форме стеба высказал мнение пользователь под ником «Доктор Чума».