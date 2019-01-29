Улицы Брянска стали похожими на каток
30 января в Брянской области началось потепление, и улицы Брянска покрылись льдом: особенно опасно стало на проезжих частях, тротуарах и остановках.
Пользователи соцсетей поделились снимками скользких улиц.
К примеру, на остановке «Брянск-2» образовался страшный гололед, люди падают прямо при выходе из транспорта.
«Остановка Брянск 2. 31 - ой маршрутки нет уже 40 минут. Гололёд страшный!» - поделился Александр Новиков.
Не менее опасно и на остановке на Площади Партизан.
«Будьте осторожны, очень скользко! Утром точно так будет до самого детского мира с обеих сторон», - прокомментировала Анна Сергеева.
По словам жительницы Брянска Валентины Скабариной, на остановке «Радиаторы» не просто скользко, здесь настоящие ручьи вперемешку с «кашей».
«Остановка "Радиотовары», очень скользко, будьте осторожны!» - написала Валентина.
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