Улицы Брянска стали похожими на каток

30 января в Брянской области началось потепление, и улицы Брянска покрылись льдом: особенно опасно стало на проезжих частях, тротуарах и остановках.

Пользователи соцсетей поделились снимками скользких улиц.

К примеру, на остановке «Брянск-2» образовался страшный гололед, люди падают прямо при выходе из транспорта.

«Остановка Брянск 2. 31 - ой маршрутки нет уже 40 минут. Гололёд страшный!» - поделился Александр Новиков.

Не менее опасно и на остановке на Площади Партизан.

«Будьте осторожны, очень скользко! Утром точно так будет до самого детского мира с обеих сторон», - прокомментировала Анна Сергеева.

По словам жительницы Брянска Валентины Скабариной, на остановке «Радиаторы» не просто скользко, здесь настоящие ручьи вперемешку с «кашей».

«Остановка "Радиотовары», очень скользко, будьте осторожны!» - написала Валентина.