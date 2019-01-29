В Брянске во избежание ЧС рекомендуют ликвидировать сосульки
В связи с ухудшением погоды в Брянске профильное управление настоятельно рекомендует провести немедленную очистку крыш домов от наледи, снега и сосулек, дабы избежать чрезвычайных ситуаций.
Кроме этого, специалисты напоминают о посыпке пешеходных дорожек песчано-соляной смесью и обозначении опасных территорий сигнальной лентой.
Как сообщают брянские синоптики, 31 января на территории города будет облачно. Ночью ожидается дождь и морось, днем гололед, туман.
Ветер — юго-восточный, ночью и днём со скоростью 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью -3°С…+2°С, днём — -2°С…+3°С.
«Если возникнут предпосылки ЧС, необходимо сообщать об этом оперативному дежурному отдела ЕДДС МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» по телефонам: 112, 26-06-44 (тел./факс.) и 26-36-52», - сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.
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