В Брянске во избежание ЧС рекомендуют ликвидировать сосульки

В связи с ухудшением погоды в Брянске профильное управление настоятельно рекомендует провести немедленную очистку крыш домов от наледи, снега и сосулек, дабы избежать чрезвычайных ситуаций.

Кроме этого, специалисты напоминают о посыпке пешеходных дорожек песчано-соляной смесью и обозначении опасных территорий сигнальной лентой.

Как сообщают брянские синоптики, 31 января на территории города будет облачно. Ночью ожидается дождь и морось, днем гололед, туман.

Ветер — юго-восточный, ночью и днём со скоростью 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью -3°С…+2°С, днём — -2°С…+3°С.

«Если возникнут предпосылки ЧС, необходимо сообщать об этом оперативному дежурному отдела ЕДДС МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» по телефонам: 112, 26-06-44 (тел./факс.) и 26-36-52», - сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.