Опубликован текст сообщения о «бомбе», ставшей причиной тревоги в Брянске 30 января
Брянский блогер Александр Чернов провел расследование на тему, какие сообщения были присланы 30 января в административные учреждения, школы и торговые центра.
Как оказалось, с вымышленных аккаунтов пришли письма о том, что во многих магазинах, учебных заведениях и мэрии заложены взрывчатки, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ региона.
К десяткам объектов отправили подразделения МЧС, медиков, полицию. Из зданий выводили сотрудников и посетителей. К часу дня эвакуированные вернулись на работу. «Минирование», к счастью, было неправдивым.
«Угрозы оказались якобы ложными. Употребляю слово «якобы» намеренно, потому что всей правды нам, понятное дело, не скажут - по разным мотивам», - сообщил блогер Чернов и добавил, что определенные люди дали ему сфотографировать с экрана монитора текстовое сообщение.
«Сообщение, которое, по имеющейся у меня неофициальной информации, и было веером разослано по брянским присутственным учреждениям, торгово-офисным объектам и учреждениям образования. Его полный текст - даю как есть, без каких-либо комментариев», - поделился брянский блогер.
Текст анонимки: «Добрый день! Печальная новость для вас! Все государственные здания по всему городу заминированы, в том числе и ваше! Без эвакуации будут жертвы! Не делайте ошибок, либо прольется много крови!».
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