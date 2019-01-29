В Бежицком районе появилась своя «Венеция»

31 января в связи с оттепелью едва не весь Брянск сначала превратился в «каток», а чуть позже стал похож на Венецию; больше всего воды, пожаловались горожане, в Бежицком районе.

Около остановки «Депо» ни пройти, ни проехать: и проезжие части, и пешеходные дорожки в воде.

«Остановка «Депо» в Бежицком районе - только если на лодке!» - поделилась фото Светлана Медведева.

Некоторые брянцы, шутя, говорят, ничего страшного, надо до вечера перетерпеть, и улицы снова покроются льдом. Еще одни пользователи советуют автору снимка сильно не переживать, а расслабившись, представить, что это Венеция.

«Ничего, представь, что ты в Венеции живешь!!» - порекомендовал Марк Терешков.