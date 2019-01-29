В Брянске коммунальщики при чистке крыш сбили наледь вместе с рубероидом

В доме №158 б на улице Красноармейской города Брянск коммунальщики очищали крыши от сосулек и переусердствовали – порвали рубероид.

Была одна проблема - наледь, поделилась автор поста Екатерина Рябинина, теперь их две, добавилась дырявая кровля и залитые подъезды с квартирами.

«Красноармейская 158б. Сбивают сосульки вместе с кусками рубероида, первая оттепель - у людей заливает квартиры с 5 по 3 этаж».

По утверждению Александра Федорова, аналогичная ситуация и на Почтовой 8.

«Обращайтесь в суд на обслуживающую компанию, требуйте компенсацию. Если ущерб крупный, то составляйте коллективный иск. Крыши рубероидом не покрывают лет 20», - порекомендовал автору Алексей Егоров.

Напомним, в двух магазинах, расположенных в Брянске на улице Ульянова, случилась неприятность – повредился навес во время чистки кровли от сосулек.