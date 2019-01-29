В Брянске на Тарджиманова появится тротуар

Вопрос обустройства пешеходной дорожки на Тарджиманова в Брянске 31 января во время приема граждан у заместителя главы городской администрации Сергея Хоменкова поднял один из жителей этой улицы.

По словам заявителя, тротуара на участке от дома №5 до №19 вообще нет, и жители ходят прямо по краю проезжей части.

В свою очередь, заместитель главы сказал, что этот вопрос уже решается: в городском управлении ЖКХ готовят проект, по которому в этом году пешеходную дорожку обустроят.