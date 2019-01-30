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На Первомайском мосту в Брянске залили около 50 кубометров бетона

Опубликовано Сегодня, 08:00

Реконструкция Первомайского моста, расположенного в Бежицком районе Брянска, продолжается; 31 января ход работ проверило руководство города.

В течение недели на объекте рабочие провели заливку около 50 кубометров бетона. Строители сделали ригели на трёх опорах, два яруса железобетонных рубашек на двух опорах.

Специалисты технадзора проверили прочность бетона, который был залит ранее, ее уровень оказался достаточным.

Кроме этого, во время выездной планерки сообщили, что 31 января из города Дмитрова Московской области выехали шесть балок для перекрытия первого пролета над рекой. На следующей неделе их начнут укладывать.

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