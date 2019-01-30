В Брянске появились «американские горки»

Жители Брянска жалуются на временные препятствия, которые возникли на пешеходных дорожках вдоль зданий города из-за чистки крыш от сосулек.

На опубликованном в соцсетях фото видно, что тротуар на одной из улиц превратился то ли в сказочные горки, то ли снежно-ледяные руины. Кругом лежат осколки больших сосулек.

«Нормальные тротуары», - поделился анонимный автор.

Местная жительница Наталья Малашенко выступила в защиту коммунальщиков, которые, по ее мнению, не могут сразу и кровли почистить и тротуары убрать.

«А вы хотите, чтобы это все на голову упало. Сегодня почистили крышу, завтра тротуар. Имейте терпение, не все сразу. Это временные трудности», - подчеркнула Наталья Малашенко.

«По пути на рынок все утрамбуют», - прокомментировала Наталья Литвинова.

По словам брянцев, такая картина не только на этой улице, запечатленной на фото, но и на Горького, и в сквере Маркса, и на многих других территориях.

«Американские горки, особенно на каблучках, улица Горького», - поделилась Елена Прохорова.

«Главное - дороги чисты», - заметила Татьяна Левитина-Юракова.

«Лучше всего в сквере Маркса. Вот, где нужно проявить смекалку, чтобы сделать шаг», - добавила Жанна Полякова.