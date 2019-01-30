За мошенничество с чернобыльским жильем климовскую пенсионерку приговорили к колонии
Суд признал виновной в афере при получении выплат 61-летнюю жительницу Климовского района и приговорил к шести месяцам заключения в колонии общего режима.
Прокуратур района поддержала обвинение по уголовному делу.
История продолжалась с мая по ноябрь 2016 года. Женщина незаконно оформила право собственности на дом в Климовском районе и собрала пакет документов для получения компенсации как за утраченное имущество (по чернобыльскому закону). Затем в профильную инстанцию предоставила заведомо ложные сведения, а также «липовое» свидетельство о праве на наследство недвижимости. В итоге похитила из федерального бюджета 600 тыс рублей.
На судебном заседании обвиняемая вину признала.
«Суд удовлетворил исковое заявление прокурора и взыскал с осужденной в доход государства с учетом частично погашенного ущерба 530 тыс руб», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
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