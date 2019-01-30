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За мошенничество с чернобыльским жильем климовскую пенсионерку приговорили к колонии

Опубликовано Сегодня, 10:33

Суд признал виновной в афере при получении выплат 61-летнюю жительницу Климовского района и приговорил к шести месяцам заключения в колонии общего режима.

Прокуратур района поддержала обвинение по уголовному делу.

История продолжалась с мая по ноябрь 2016 года. Женщина незаконно оформила право собственности на дом в Климовском районе и собрала пакет документов для получения компенсации как за утраченное имущество (по чернобыльскому закону). Затем в профильную инстанцию  предоставила заведомо ложные сведения, а также «липовое» свидетельство о праве на наследство недвижимости. В итоге похитила из федерального бюджета 600 тыс рублей.       

На судебном заседании обвиняемая вину признала.

«Суд удовлетворил исковое заявление прокурора и взыскал с осужденной  в доход государства с учетом частично погашенного ущерба 530 тыс руб», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.

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