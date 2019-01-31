В Брянске в подъезде пятиэтажки выросли «грибы», а в квартирах появился «ход» на крышу
Подъезд одной из пятиэтажек на Московском проспекте города Брянск – это картина с апокалиптическим сюжетом, а все потому, что на протяжении зимы крыша в доме сильно протекает.
Речь идет о здании №30. По словам автора поста и фото, опубликованных в соцсетях, с осени по весну квартиры на пятом этаже и подъезд превращаются в болото, где растут плесневые грибы.
«Сегодня утром вода по этажам лилась ручьем на голову, регулярно сырость и запах плесени, сверху падает штукатурка. Домоуправление меньше чем 6 месяцев назад делало ремонт и масштабно латало крышу. Ремонт в Брянске он такой», - сообщил местный житель Дмитрий Кулешов.
В жилье, расположенном на верхних этажах, вообще беда – через огромные дыры видна крыша.
Пользователи сети посоветовали жителям этого дома жаловаться в профильные инстанции, еще одни просто оставляли издевательские шутки.
«Красивый дизайн. Напоминает апокалиптический дизайн в стиле безумного макса (фильм). В вашем жкх работают настоящие ценители и эстеты», - пошутил Maks Kostikov.
Некоторые брянцы сказали, что такой дом просто надо сносить, а людям давать новые квартиры.
«Скоро его под снос, а вам квартиру новую», - написал Сергей Ивашков.
«Хоть жалуйтесь, все равно, пока зима и снег, на крыше ничего делать не будут, кровлю летом латают», - прокомментировала Людмила Куликова.
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