В Брянске в подъезде пятиэтажки выросли «грибы», а в квартирах появился «ход» на крышу

Подъезд одной из пятиэтажек на Московском проспекте города Брянск – это картина с апокалиптическим сюжетом, а все потому, что на протяжении зимы крыша в доме сильно протекает.

Речь идет о здании №30. По словам автора поста и фото, опубликованных в соцсетях, с осени по весну квартиры на пятом этаже и подъезд превращаются в болото, где растут плесневые грибы.

«Сегодня утром вода по этажам лилась ручьем на голову, регулярно сырость и запах плесени, сверху падает штукатурка. Домоуправление меньше чем 6 месяцев назад делало ремонт и масштабно латало крышу. Ремонт в Брянске он такой», - сообщил местный житель Дмитрий Кулешов.

В жилье, расположенном на верхних этажах, вообще беда – через огромные дыры видна крыша.

Пользователи сети посоветовали жителям этого дома жаловаться в профильные инстанции, еще одни просто оставляли издевательские шутки.

«Красивый дизайн. Напоминает апокалиптический дизайн в стиле безумного макса (фильм). В вашем жкх работают настоящие ценители и эстеты», - пошутил Maks Kostikov.

Некоторые брянцы сказали, что такой дом просто надо сносить, а людям давать новые квартиры.

«Скоро его под снос, а вам квартиру новую», - написал Сергей Ивашков.

«Хоть жалуйтесь, все равно, пока зима и снег, на крыше ничего делать не будут, кровлю летом латают», - прокомментировала Людмила Куликова.