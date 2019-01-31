В Брянске появились первые «котики» и бабочки
В Брянске 1 февраля наступила «весна», природа настолько заигралась, что на некоторых приусадебных участках зацвели кустарники.
У Евгения Савватеева, к примеру, во дворе появились «котики», так в народе называют вербу или иву.
На фото видно, что на ветках выросли пушистые соцветия.
«31 января – весна», - прокомментировал брянец Евгений Савватеев.
Еще одна жительница Брянска заметила набухшие почки сирени.
«А я сегодня заметила набухшие зеленые почки на ветках сирени!» - поделилась Елена Брянская.
Однако это еще не все чудесные шутки от природы, одна из горожанок нашла на улице прекрасную бабочку Махаон и опубликовала фото в сети.
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