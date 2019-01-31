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На станции «Палужье» в Брянске перекроют железнодорожный переезд

Опубликовано Сегодня, 17:07

Железнодорожный переезд 25 километр 8 станции «Палужье» 4 и 5 февраля будет частично закрыт для движения транспорта.

Как сообщила «Брянск-Льговская» дистанция пути, машины будут двигаться ограничено по одной полосе.

В Госавтоинспекции рекомендуют заранее планировать свой маршрут и использовать альтернативные пути проезда.

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