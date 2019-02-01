В Брянске у госпиталя на Красноармейской прохожих подстерегает опасность

2 февраля в соцсетях появились фотографии старого госпиталя, расположенного на улице Красноармейской города Брянска; крыша здания, по словам местных жителей, не очищена от наледи и сосулек.

По словам автора снимка Людмилы Петроченко, с кровли свисают огромные глыбы, которые могут упасть в любую минуту, особенно страшно, что по этой дороге ходят в школу дети.

«Возле госпиталя, на улице Красноармейской. Сосульки прямо возле дороги! Никаких ограждений нет», - поделилась Петроченко.

Пользователи сети говорят, проблема вся в том, что это медучреждение давно не функционирует, следовательно, за зданием некому следить.

«У людей инстинкт самосохранения напрочь отсутствует, нет ограждения - так и помрут. Невозможно в оттепель огородить моментально весь город! Ну, поднимите вы голову, посмотрите вверх и не ходите под сосульками!» - посоветовала Юлия Саввина.