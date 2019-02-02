В Брянске в доме на Пушкина устроили «выставку тазиков»
4 февраля жители одного из домов на улице Пушкина города Брянск пожаловались на «дождь» в квартире в связи с оттепелью, соответствующее видео опубликовано в соцсетях.
Речь идет о квартирах верхних этажей дома №72, где с потолков льются сильные потоки воды.
«Тают крыши, не только асфальт. Улица Пушкина 72», - поделилась автор видео Анжелика Парамонова.
«Выставка тазов прямо», - прокомментировал один из пользователей Сергей Зятев.
«Видимо, поэтому в Сбербанке не страхуют квартиры на последних этажах», - добавил Павел Горбов.
Брянцы, увидев грустную картину, посочувствовали и порекомендовали обратиться в аварийную службую
«Как я понимаю и сочувствую!» - заявила Татьяна Пискарева.
«73-88-78-аварийная бригада,73-77-78-РСУ (чистка крыши)», - поделился Виталий Фирсов.
Фото - кадр видео.
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