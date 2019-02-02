В Новоселках чиновников наказали за долг в 330 тыс рублей
Прокуратура Брянского района внесла в адрес главы Новосельской сельской администрации представление за нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок.
Как выяснилось, чиновники задолжали двум предприятиям за поставленные услуги 330 тыс рублей. Перед фирмой ООО «РосЭкспертЪ» образовался долг в 220 тыс рублей, перед МУП «Новоселки» в 114 тыс 298 рублей.
Задолженность органа местного самоуправления перед субъектами предпринимательской деятельности погашена.
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