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В Новоселках чиновников наказали за долг в 330 тыс рублей

Опубликовано Сегодня, 09:50

Прокуратура Брянского района внесла в адрес главы Новосельской сельской администрации представление за нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок.

Как выяснилось, чиновники задолжали двум предприятиям за поставленные услуги 330 тыс рублей. Перед фирмой ООО «РосЭкспертЪ» образовался долг в 220 тыс рублей, перед МУП «Новоселки» в  114 тыс 298 рублей.      

Задолженность органа местного самоуправления перед субъектами предпринимательской деятельности погашена.

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