В Погаре обнаружили сайты по продаже документов по ЕГЭ

Прокуратура Погарского района выявила пять сайтов с информацией о платных услугах по изготовлению и продаже свидетельств о сдаче единого государственного экзамена.

Как показала проверка, чтобы попасть на этот сайт, предварительной регистрации и пароля не требуется. Сведения на ресурсе распространяются бесплатно, срок пользования не ограничен. Нет запретов на их передачу, копирование и распространение.

«Согласно положениям ст. 324 УК РФ, за незаконное приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей предусматривается уголовная ответственность», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура направила в суд пять административных исков о признании этой информации запрещенной к распространению на территории РФ.

После вступления в законную силу судебные решения направят в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения в Единый реестр запрещенной информации.