В брянском магазине продают багеты с «живой приправой»
4 февраля на просторах брянского интернета в соцсетях местный житель опубликовал фотографию багета с подозрительной начинкой; мужчина заверил, что купил продукт в одном из магазинов областного центра.
С виду это обычный французский батон, но всю картину портит странная «приправа» - с усами и лапами.
«Вот такой хлеб у нас продают в магазинах. Как можно не заметить таракана?» - просил у пользователей Vadim Khvan.
Увидев поджаристого «властелина» мест общепита, жители Брянска сильно не удивились, а лишь пошутили.
«Не ну так-то таракан свежий, не просроченный», - прокомментировал Александр Иванчик.
Антон Волков с насмешкой сказал, что это такая изюминка местного хлеба.
«Это изюминка», - заметил Волков.
Напомним, 6 декабря в соцсетях житель Брянска опубликовал фотографию усатого насекомого, ползавшего в хлебном отделе местного магазина.
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