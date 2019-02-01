В брянском магазине продают багеты с «живой приправой»

4 февраля на просторах брянского интернета в соцсетях местный житель опубликовал фотографию багета с подозрительной начинкой; мужчина заверил, что купил продукт в одном из магазинов областного центра.

С виду это обычный французский батон, но всю картину портит странная «приправа» - с усами и лапами.

«Вот такой хлеб у нас продают в магазинах. Как можно не заметить таракана?» - просил у пользователей Vadim Khvan.

Увидев поджаристого «властелина» мест общепита, жители Брянска сильно не удивились, а лишь пошутили.

«Не ну так-то таракан свежий, не просроченный», - прокомментировал Александр Иванчик.

Антон Волков с насмешкой сказал, что это такая изюминка местного хлеба.

«Это изюминка», - заметил Волков.

Напомним, 6 декабря в соцсетях житель Брянска опубликовал фотографию усатого насекомого, ползавшего в хлебном отделе местного магазина.